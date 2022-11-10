AstraZeneca передумала применять свою COVID-вакцину в США

Компания AstraZeneca заявила, что отозвала заявку на разрешение применять свой препарат от COVID в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио рассказал, что компания решила сосредоточить усилия своей команды по регулированию в областях с более крупными неудовлетворенными медицинскими потребностями.

"Мы решили отозвать заявку в Соединенных Штатах просто потому, что рынок США хорошо снабжен, и фактически спрос на вакцину в США и других странах мира снижается", - отметил он.

Как известно, COVID-вакцина AstraZeneca уже почти два года как одобрена в Европе и Великобритании.