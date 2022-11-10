RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

AstraZeneca передумала применять свою COVID-вакцину в США

Фото: AstraZeneca передумала применять свою COVID-вакцину в США (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Компания AstraZeneca заявила, что отозвала заявку на разрешение применять свой препарат от COVID в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио рассказал, что компания решила сосредоточить усилия своей команды по регулированию в областях с более крупными неудовлетворенными медицинскими потребностями.

"Мы решили отозвать заявку в Соединенных Штатах просто потому, что рынок США хорошо снабжен, и фактически спрос на вакцину в США и других странах мира снижается", - отметил он.

Как известно, COVID-вакцина AstraZeneca уже почти два года как одобрена в Европе и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине миллион вакцин против COVID-19 и планирует перевозить раненых военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавирусаСоединенные Штаты АмерикиAstraZenecaCOVID