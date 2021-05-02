AstraZeneca зупиняє виробництво вакцин в Латинській Америці, за винятком Бразилії

AstraZeneca зупиняє виробництво вакцин проти COVID - 19 в Латинській Америці. Винятком залишається Бразилія.
Про це повідомляє Reuters.
При цьому компанія заявила, що все одно виконає зобов'язання з доставлення в регіон 150 мільйонів доз в цьому році.
Виробник ліків заявив, що виробництво було уповільнено через брак важливих матеріалів і тривалих перевірок.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила компанії AstraZeneca забороною на експорт вакцини від коронавірусу з ЄС через скорочення постачання вакцини в країни спільноти. За її словами, в першому кварталі 2021 року компанія поставила в країни Євросоюзу тільки 30% від узгодженої кількості препарату.
Нагадаємо, у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.