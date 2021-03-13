AstraZeneca пояснила скорочення постачання вакцини до ЄС

Підкреслюється, що доставка 30 мільйонів доз вакцини AstraZeneca залежить від схвалення європейським регулятором постачання із заводу Halix в Нідерландах.

Водночас з договірними зобов'язаннями компанія мала поставити 90 мільйонів доз.

У AstraZeneca припускають, що Halix отримає дозвіл 25 березня.

Раніше сьогодні стало відомо, що трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, вчора низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.