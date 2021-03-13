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AstraZeneca пояснила скорочення постачання вакцини до ЄС

Автор: Даша Харченко

В компанії AstraZeneca назвали причини скорочення постачання вакцини від коронавірусу до Євросоюзу. Зазначається, що це стосується експортних обмежень.

Про це повідомляє Reuters.

Підкреслюється, що доставка 30 мільйонів доз вакцини AstraZeneca залежить від схвалення європейським регулятором постачання із заводу Halix в Нідерландах.

Водночас з договірними зобов'язаннями компанія мала поставити 90 мільйонів доз.

У AstraZeneca припускають, що Halix отримає дозвіл 25 березня.

Раніше сьогодні стало відомо, що трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, вчора низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

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