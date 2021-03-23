AstraZeneca обіцяє за 48 годин оновити дані про випробування COVID-вакцини

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca пообіцяла оприлюднити останню інформацію щодо випробувань своєї вакцини від коронавірусу протягом 48 годин. Попередні результати базувались на даних, зібраних до 17 лютого.

"AstraZeneca Plc планує оприлюднити оновлені результати дослідження в США своєї вакцини від COVID-19 протягом 48 годин після критики наукового агентства про те, що в опублікованому в понеділок аналізі містилася стара інформація", - йдеться у повідомленні.

Як заявили в компанії, вони "негайно зв’яжуться" з незалежною комісією, яка контролює випробування, з метою обміну останньою інформацією щодо ефективності препарату.