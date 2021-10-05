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AstraZeneca має намір зареєструвати в США новий препарат антитіл проти COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca звернулася в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням надати дозвіл на екстрене використання нового препарату антитіл. Препарат знижує ризик розвитку у людей будь-яких симптомів на 77%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як наголошується в публікації, в той час як вакцини покладаються на активну імунну систему для розвитку арсеналу цільових антитіл і клітин, що борються з інфекціями, новий препарат - це терапія антитілами під назвою AZD7442. Він містить лабораторні антитіла, призначені для того, щоб залишатися в організмі протягом місяців, щоб стримувати вірус у разі інфекції.

AstraZeneca стверджує, що це може допомогти захистити людей, які можуть не мати достатньо сильної імунної відповіді на вакцини проти COVID.

Дозвіл на використання AZD7442 в США може стати великою перемогою для AstraZeneca, чия широко застосовувана вакцина проти COVID ще не схвалена в США, йдеться в публікації.

Нагадаємо, у вересні в США провели нові клінічні випробування, щоб визначити ефективність вакцини AstraZeneca. Відзначається, що колишні дані досліджень, надані британським виробником ліків в березні, вже застаріли. Дослідження показало, що вакцина AstraZeneca продемонструвала 74% ефективності в запобіганні симптоматичних захворювань.

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