AstraZeneca могла надати неповну інформацію про ефективність вакцини в США

Компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79%. При цьому серед вакцинованих не було зафіксовано серйозних побічних ефектів і госпіталізацій, тоді як серед тих, хто отримував плацебо, таких було п'ять.

Водночас Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виступив із стурбованістю з-за того, що "AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність".

"Ми наполегливо закликаємо компанію працювати з DSMB для аналізу даних щодо ефективності і забезпечення максимально швидкого оприлюднення найбільш точних і актуальних даних про ефективність", - йдеться в заяві.

У AstraZeneca відзначили, що вивчають таку можливість.