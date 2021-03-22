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AstraZeneca та Інститут сироватки Індії проводили контроль якості вакцини CoviShield

Автор: Уляна Безпалько, Юлія Струк

Компанія AstraZeneca та Інститут сироватки Індії проводили контроль якості вакцини CoviShield, яка застосовується в Україні. Він є обов’язковим на усіх етапах виробничого процесу.

Про це йдеться у відповіді компанії AstraZeneca РБК-Україна.

"Інститут сироватки Індії виробляє вакцину, розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, під торговельною назвою CoviShield. AstraZeneca та Інститут сироватки Індії проводили контроль якості, який є обов’язковим на усіх етапах виробничого процесу", - вказано у відповіді.

Підкреслюється, що контроль якості є обов’язковим незалежно від того, хто є виробником (організація-партнер чи AstraZeneca).

"Усі організації-субліцензіати, у тому числі Інститут сироватки Індії, розподіляють вироблені ними партії вакцини самостійно. Умови постачання, своєю чергою, визначаються двосторонніми угодами з урядами країн та залежать від схвалення національним регулятором у сфері охорони здоров’я", - зазначили в компанії.

В Україні зареєстрована вакцина CoviShield була також схвалена ВООЗ.

У компанії підкреслили, що уклали чотири субліцензійні угоди, згідно з якими організації-субліцензіати здійснюватимуть виробництво та розподіл вироблених ними партій вакцин.

"Один із субліцензіатів - Інститут сироватки Індії, найбільший у світі виробник вакцин за кількістю вироблених доз. Інститут сироватки Індії постачає вакцини у більш ніж 170 країн світу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцин прийшов до висновку, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики. Однак державам рекомендували продовжувати моніторити повідомлення про можливі побічні ефекти.

Як писало РБК-Україна, французький медичний регулятор 19 березня ухвалив відновлення використання COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Однак зазначив, що її слід вводити тільки людям у віці 55 років і старше.

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