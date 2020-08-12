Асоціація забудовників судиться з Мінрегіоном через заборону будувати доступне житло в передмісті

Фото: будівництво (РБК-Україна)

Зараз до 9 поверхів можна будувати тільки в містах чисельністю населення до 50 тис. осіб

Окружний адміністративний суд міста Києві відкрив провадження за позовом ГО "Коло українських будівельників" до Мінрегіону про скасування пункту Державних будівельних норм, що забороняють висотну забудову в сільських населених пунктах.

Про це повідомили в Асоціації "Кола українських будівельників", яка подала позов 10 серпня.

В позові йдеться про скасування п. 6.1.3 ДБН "Обмеження висотності забудови залежно від кількості населення в населеному пункті". Відповідно до цієї норми, в сільських населених пунктах чисельністю мешканців понад 1 тис. осіб допускається будівництво багатоквартирних житлових будинків висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно).

До 9 поверхів можна будувати лише у містах чисельністю населення до 50 тис. осіб. Багатоквартирні будинки до 16 поверхів дозволяються в містах з населенням від 50 до 100 тисяч людей, а будувати вище можливо в містах, де мешкає понад 100 тисяч людей.

На думку експертів КУБ, обмеження висотності забудови 4 поверхами у передмістях великих міст негативно впливає на будівельну галузь. Такі пункти в ДБН можуть бути вигідні тільки великим забудовникам, які будують багатоповерхівки у великих містах, зокрема, в Києві, і через відсутність конкуренції з боку багатоповерхівок у передмістях ціни на житло стабільно високі та продовжують зростати.

Тому ДБН у такому вигляді, вважають у КУБ, є дискримінацією середнього класу і люди у великих містах, особливо молодь, позбавляються можливості купувати доступне і якісне житло.

Нагадаємо, нові Державні будівельні норми з включеним пунктом 6.1.3, що обмежує висотність забудови, набрали чинності в Україні 1 вересня 2018 року.

Як писали ЗМІ, цей документ міг підписати тодішній заступник міністра регіонального розвитку і забудовник Лев Парцхаладзе.

Норми були оскаржені забудовниками в судах, оскільки, на думку багатьох, Мінрегіон перевищив свої повноваження, тим, що включив в ДБН регуляторні норми. Поки суди розглядали позови проти норм 2018 року, в Мінрегіоні з 1 грудня 2019 ввели в дію нові норми, де залишився пункт про висотності забудови.

Представник асоціації "Кола українських будівельників" і девелопер Андрій Мартинов під час зустрічі забудовників з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем напередодні Дня будівельника знову підняв питання перегляду зміни в ДБН про обмеження висотних забудов.