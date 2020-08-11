Асоціація будівельників закликає Мінрегіон дозволити будувати доступне житло в передмісті

Кабінету міністрів необхідно переглянути зміни до державних будівельних норм (ДБН) щодо обмежень висотних забудов.

Про це заявив представник асоціації "Коло українських будівельників" (КУБ) і девелопер Андрій Мартинов під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем до Дня будівельника.

"Ми маємо велику проблему зі змінами, які вносили в ДБН. Ми зверталися до президента Володимира Зеленського, звертаємося до уряду і Міністерства з розвитку громад і територій. Йдеться про пункт 6.1.3 в ДБН, згідно з яким була обмежена висотність забудови 4-ма поверхами в селах", - зазначив Мартинов.

За словами представника КУБ, президент Володимир Зеленський вже давав доручення міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову вирішити цю проблему, але ситуація з того часу не змінилася.

"Звертаюся від всіх забудовників до уряду і Міністерству з розвитку громад і територій, президент вже обіцяв, треба вирішити це питання", - додав Мартинов.

Представник Асоціації КУБ також додав, що навіть маючи опрацьовані інститутами Генплани, хороші проекти в селах, що межують з Києвом, забудовники стикаються з проблемою, бо за минулої влади були внесені ці поправки до ДБН, оспорювані в судах.

"Ми знаємо хто і навіщо їх вносив", - зазначив Мартинов.

Мартинов також зазначає, що ДБН Б.2.2-12: 2018 і нова редакція ДБН Б.2.2-12: 2019 розроблялися, коли заступником глави Мінрегіону був відомий забудовник Лев Парцхаладзе.

Як відзначають в КУБ, в цих ДБН є пункт 6.1.3 згідно з яким в сільських населених пунктах чисельністю населення понад 1 тис. Осіб допускається садибна забудова і багатоквартирні житлові будинки заввишки до 12 м (до 4-х поверхів включно).

На думку експертів КУБ, обмеження в передмістях великих міст висотності забудови багатоквартирних будинків 4 поверхами негативно впливає на будівельну галузь.

В Асоціації переконані, що такі пункти можуть бути вигідні тільки великим забудовникам, які будують багатоповерхівки в великих містах, а через відсутність конкуренції з боку багатоповерхівок в передмістях ціни на житло в столиці стабільно високі та продовжують зростати.

Експерти вважають, що ДБН в такому вигляді є дискримінацією середнього класу і люди у великих містах, особливо молодь, позбавляються можливості купувати доступне і якісне житло.

"Зміни до ДБН в частині будівництва багатоповерхівок на околицях великих міст призведе до зростання інвестицій в будівельну галузь, матиме позитивний вплив на економіку. Також буде рости конкуренція, а значить і якість", - відзначають експерти на сайті Асоціації КУБ.

В Асоціації вважають, що передмістя інфраструктурно вже давно мало чим відрізняються від районів мегаполісу і поява там більшої кількості квадратних метрів в будинках дозволить розвантажити Київ і забезпечити людям можливість вибору комфортного житла на околицях міста.

Експерти КУБ також відзначають, що законодавство забороняє включати в ДБН регуляторні норми, а Міністерство втручається в компетенцію населених пунктів (громад), зокрема, в можливості наповнювати бюджет і це особливо неприпустимо на тлі децентралізації.

Нагадаємо, зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем до Дня будівельника відбулася 7 серпня.

На ній крім прем'єр-міністра були присутні в тому числі голова комітету з містобудування Андрій Клочко, глава Мінрегіону Олексій Чернишов, голови знову органів Держінспекції містобудування та Держсервісслужби Юрій Васильченко Олексій Башкіров, голова ради Асоціації КУБ Юрій Кватерчук і члени ради Асоціації, представники інших гілок влади, девелопери й експерти.