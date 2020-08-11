Асоціація будівельників закликає Мінрегіон дозволити будувати доступне житло в передмісті

Фото: будівництво (РБК-Україна)

В Асоціації переконані, що обмеження можуть бути вигідні тільки великим забудовникам

Кабінету міністрів необхідно переглянути зміни до державних будівельних норм (ДБН) щодо обмежень висотних забудов.

Про це заявив представник асоціації "Коло українських будівельників" (КУБ) і девелопер Андрій Мартинов під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем до Дня будівельника.

"Ми маємо велику проблему зі змінами, які вносили в ДБН. Ми зверталися до президента Володимира Зеленського, звертаємося до уряду і Міністерства з розвитку громад і територій. Йдеться про пункт 6.1.3 в ДБН, згідно з яким була обмежена висотність забудови 4-ма поверхами в селах", - зазначив Мартинов.

За словами представника КУБ, президент Володимир Зеленський вже давав доручення міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову вирішити цю проблему, але ситуація з того часу не змінилася.

"Звертаюся від всіх забудовників до уряду і Міністерству з розвитку громад і територій, президент вже обіцяв, треба вирішити це питання", - додав Мартинов.

Представник Асоціації КУБ також додав, що навіть маючи опрацьовані інститутами Генплани, хороші проекти в селах, що межують з Києвом, забудовники стикаються з проблемою, бо за минулої влади були внесені ці поправки до ДБН, оспорювані в судах.

"Ми знаємо хто і навіщо їх вносив", - зазначив Мартинов.

Мартинов також зазначає, що ДБН Б.2.2-12: 2018 і нова редакція ДБН Б.2.2-12: 2019 розроблялися, коли заступником глави Мінрегіону був відомий забудовник Лев Парцхаладзе.

Як відзначають в КУБ, в цих ДБН є пункт 6.1.3 згідно з яким в сільських населених пунктах чисельністю населення понад 1 тис. Осіб допускається садибна забудова і багатоквартирні житлові будинки заввишки до 12 м (до 4-х поверхів включно).

На думку експертів КУБ, обмеження в передмістях великих міст висотності забудови багатоквартирних будинків 4 поверхами негативно впливає на будівельну галузь.

В Асоціації переконані, що такі пункти можуть бути вигідні тільки великим забудовникам, які будують багатоповерхівки в великих містах, а через відсутність конкуренції з боку багатоповерхівок в передмістях ціни на житло в столиці стабільно високі та продовжують зростати.

Експерти вважають, що ДБН в такому вигляді є дискримінацією середнього класу і люди у великих містах, особливо молодь, позбавляються можливості купувати доступне і якісне житло.

"Зміни до ДБН в частині будівництва багатоповерхівок на околицях великих міст призведе до зростання інвестицій в будівельну галузь, матиме позитивний вплив на економіку. Також буде рости конкуренція, а значить і якість", - відзначають експерти на сайті Асоціації КУБ.

В Асоціації вважають, що передмістя інфраструктурно вже давно мало чим відрізняються від районів мегаполісу і поява там більшої кількості квадратних метрів в будинках дозволить розвантажити Київ і забезпечити людям можливість вибору комфортного житла на околицях міста.

Експерти КУБ також відзначають, що законодавство забороняє включати в ДБН регуляторні норми, а Міністерство втручається в компетенцію населених пунктів (громад), зокрема, в можливості наповнювати бюджет і це особливо неприпустимо на тлі децентралізації.

Нагадаємо, зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем до Дня будівельника відбулася 7 серпня.

На ній крім прем'єр-міністра були присутні в тому числі голова комітету з містобудування Андрій Клочко, глава Мінрегіону Олексій Чернишов, голови знову органів Держінспекції містобудування та Держсервісслужби Юрій Васильченко Олексій Башкіров, голова ради Асоціації КУБ Юрій Кватерчук і члени ради Асоціації, представники інших гілок влади, девелопери й експерти.