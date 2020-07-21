В Асоціації тютюнових виробників заявили про нову кризу в галузі

Фото: тютюнові вироби (РБК-Україна)

За минулий рік тютюнові компанії сумарно заплатили понад 50 млрд грн податків

За кілька днів до свого звільнення екс-глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв спробував паралізувати роботу 4 міжнародних тютюнових компаній "Бритіш Американ Тобакко", "Філіп Морріс", JTI та "Імперіал Тобакко". За минулий рік компанії сумарно заплатили понад 50 млрд грн податків.

Про це заявили в асоціації тютюнових виробників "Укртютюн".

Зокрема, виробники зазначають, що у позовах про стягнення штрафів, екс-глава АМКУ наполягав на арешт банківських рахунків і майна тютюнових компаній.

Як відомо, суди між тютюновими компаніями та Антимонопольним комітетом тривають.

Так, 16 липня Господарський суд Києва відхилив позов "Брітіш Американ Тобакко Україна" з вимогою визнати частково недійсним минулорічне рішення Антимонопольного комітету України від 10 жовтня 2019 року про штраф на 448 млн грн - за порушення конкурентного законодавства.

20 липня Господарський суд Києва прийняв аналогічне рішення щодо компаній "Імперіал Тобакко".

В "ВАТ Україна" заявили, що здивовані рішенням суду і заявляють, що протягом 25 років роботи в Україні, компанія діяла відповідно до українського законодавства, й найближчими днями подасть апеляцію.

Своєю чергою, компанії "Імперіал Тобако" в доповнення до апеляції вивчають процедуру розгляду питання про захист своїх інвестицій в Україні в Міжнародному інвестиційному арбітражі на основі Угоди між Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії про сприяння і взаємний захист інвестицій.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді 2019 року в Україні вже сталася масштабна тютюнова криза, через яку держбюджет втратив понад 2,5 млрд грн. Крім ймовірних втрат держбюджету, новий скандал може призвести до судових позовів проти України в міжнародному арбітражі.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді раніше заявляла, що ситуація на тютюновому ринку створить нові проблеми з наповненням держбюджету і призведе до подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні.

Ганна Гладштейн, юрист у сфері права міжнародної торгівлі і викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка апелює до постанови Верховного суду від 2 грудня 2019 по справі № 910/1646/19. Даною постановою Верховний суд визнав, що АМКУ не зміг надати суду доказів того, що ринки дистрибуції сигарет були їм достатньо вивчені.

Експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, професор Валерій Воротін вважає, що АМКУ порушує процесуальні вимоги ст. 255 Угоди про Асоціацію України з ЄС.