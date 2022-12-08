Ассоциации "зеленой" энергетики просят президента посодействовать достройке ВЭС

Ассоциации просят оказать содействие рассмотрению законопроекта №8191, которым предусматривается продление до 31 декабря 2024 года срока ввода в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики по договорам купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Это позволит инвесторам достроить незаконченные ветровые электростанции, строительство которых остановилось в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

В письме подчеркнули, что в случае не принятия этого законопроекта до конца 2022 года, реализация данных проектов станет невозможной, что сделает невозможным появление дополнительных объемов чистой электроэнергии, не зависящей от импортного топлива.

"Поэтому введение в эксплуатацию новых ветровых электростанций и проект Закона №8191, который будет способствовать реализации таких проектов, следует рассматривать среди ключевых вопросов в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины", - добавили ассоциации.

Также ассоциации отметили, что действующий "зеленый" тариф для новых ветровых электростанций равен, или ниже, чем рыночная цена электроэнергии, поэтому продление сроков тарифа не повлечет за собой дополнительных финансовых обязательств со стороны государства.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.