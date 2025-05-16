"Артисты", фиктивные болезни и не только: СБУ разоблачила новые схемы уклонистов

В нескольких областях Украины разоблачены сразу пять новых схем уклонения от мобилизации. Среди задержанных - чиновники, бизнесмены и "артисты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По результатам комплексных мероприятий задержаны 10-х организаторов сделок, которые торговали фиктивными медсправками или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.
Стоимость таких "услуг" составляла до 15 тысяч долларов с человека.
На Буковине СБУ и ГБР задержали чиновника местного подразделения судебной охраны, который вместе со знакомым помогал мужчинам призывного возраста сбежать в Евросоюз через так называемую "зеленку".
Сначала фигуранты собирали клиентов у границы, а затем лесными тропами переправляли их в соседнюю страну.
Во Львове разоблачены еще два фигуранта. Один из них - оформлял военнообязанных "артистами" музыкальной группы, которая гастролирует за рубежом.
Другой - продавал потенциальному призывнику "пакет документов", который освобождал от военной службы
В Черкасской области задержан 43-летний предприниматель, который продавал потенциальным призывникам поддельные справки о тяжелых заболеваниях их родственников, якобы нуждающихся в постоянном уходе.
Кроме этого, в областном центре задержаны супруги дельцы и сообщник, которые помогали уклонистам "списаться" с воинского учета на основании фальшивых медицинских документов.
В Житомире задержан бизнесмен, который гарантировал мужчинам "путевку в ЕС". Установлено, что фигурант во время общения со своими клиентами прикрывался связями в правоохранительных структурах.
В Тернополе задержан местный житель, который через своего знакомого в военном госпитале подделывал справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.
По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что на днях в Винницкой области разоблачили учительницу географии, которая организовала незаконную схему переправки мужчин через границу.
Она координировала маршруты для пересечения государственной границы Украины.
Напомним, что недавно полиция провела масштабную спецоперацию. Благодаря этому в 19 областях правоохранители провели более 270 обысков, разоблачили новые каналы нелегального выезда и вручили подозрения фигурантам.
Заметим, что во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
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