Артилерія провела бойовий тест українського дрона Spectator: з'явилося відео

Українські військові в бойових умовах провели випробування безпілотника Spectator. Дрон українського виробництва навів артилерію на техніку противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.
Повідомляється, що за допомогою Spectator було знищено паливозаправник і кілька одиниць легкої бронетехніки.
"Злітали безпілотником ввечері на розвідку, підтвердили-працюємо. Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко і обережно пропрацювали. Гарячий запах українського "Піона", а саме так називається ця гармата - останнє, що відчули окупанти", - зазначили військові.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія передасть Україні додаткове озброєння, в тому числі свої безпілотники.
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