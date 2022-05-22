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Артилерія провела бойовий тест українського дрона Spectator: з'явилося відео

Фото: український безпілотник Spectator (wikimedia.org)
Автор: Юлія Бойко

Українські військові в бойових умовах провели випробування безпілотника Spectator. Дрон українського виробництва навів артилерію на техніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Повідомляється, що за допомогою Spectator було знищено паливозаправник і кілька одиниць легкої бронетехніки.

"Злітали безпілотником ввечері на розвідку, підтвердили-працюємо. Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко і обережно пропрацювали. Гарячий запах українського "Піона", а саме так називається ця гармата - останнє, що відчули окупанти", - зазначили військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія передасть Україні додаткове озброєння, в тому числі свої безпілотники.

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