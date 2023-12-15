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Артиллеристы показали видео уничтожение миномета и блиндажа с россиянами у Бахмута

Иллюстративное фото: артиллеристы показали видео уничтожение блиндажа с россиянами у Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы с помощью артиллерии уничтожили позиции россиян на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, что военные с помощью дрона выяснили местонахождение россиян.

"На Бахмутском направлении бойцы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили 82-мм миномет и блиндаж оккупантов", - сказано в описании под видео.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают удерживать оборону в районе Авдеевки и занимают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонных действий. ВСУ отразили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 15 декабря, составили 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.

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