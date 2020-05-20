Арсен Мірзоян започаткував власний музичний фестиваль у свій день народження

Арсен Мірзоян 20 травня святкує день народження. Популярному українському співаку сьогодні виповнюється 42 роки.

З цього приводу о 18:00 артист запрошує відсвяткувати свій день народження на авторському ONLY LIVE FESTIVAL, що транслюватиметься у YouTube. Головне правило проєкту, який був започаткований в рамках музичного фестивалю UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL - виключно живі голос та інструменти, жодних фонограм та заздалегідь записаних інструментальних партій.

"Я дуже давно хотів показати глядачу наскільки гарна чиста акустична музика та скільки талановитих людей можуть її виконувати. Саме в такій музиці я бачу чистоту та первозданну енергію. Дякую всім хто відгукнувся! Ми будемо створювати цей новий музичний проєкт - прошу долучатись всіх артистів, які згодні дарувати свою творчість слухачеві згідно головного правила ONLY LIVE FESTIVAL - робити це наживо", - розповів про проєкт Мірзоян.

Виконавцями першого концерту стануть Тоня Матвієнко, Олег Собчук (СКАЙ), Epolets, Kishe, Zlata Ognevich, Руслана, Віктор Павлік, Іван Марунич, Сергій Асафатов.

Головна мета проєкту - передати культурну цінність живої музики кожному глядачеві, та показати, які талановиті люди створюють наш музичний простір та дарують незабутні враження.

Арсен Мірзоян (фото: facebook.com/arsenmirzoyan.official)

Також, у проєкту є благодійна мета: збір коштів для фонду "Запорука", що займається питаннями лікування дитячої онкології. Кошти будуть спрямовані до благодійного фонду на будівництво центру для онкохворих дітей "Дача".

Раніше ми писали про те, що Мірзоян порадував онлайн-виступом під час карантину.