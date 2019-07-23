На "Арселорміттал" спростовують заяви СБУ про екоцид та заявляють про збитки

Керівництво металургійної компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) відкидає звинувачення Служби безпеки України щодо підвищення рівня радіації та заявляє про мільйон доларів збитків через нещодавні обшуки. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Як заявив у вівторок, 23 липня, в.о. генерального директора АМКР Олександр Іванов, обшуку на підприємстві предував політичний тиск та позачергова екологічна перевірка. Крім того, президент України Володимир Зеленський 12 липня звинуватив підприємство у невиконанні зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.

"Усе, що ми робили, ми робили відповідно до закону. Нині машина безперервного лиття заготовок №3, по суті, заарештована, пусконалагоджувальні роботи зупинено, 155 мільйонів доларів інвестицій заморожено, ми зазнаємо збитків", - сказав Іванов.

Нагадаємо, СБУ відкрила проти криворізького підприємства кримінальне провадження за звинуваченням в екоциді. Служба отримала інформацію про можливі загрози життю та здоров'ю співробітників. Крім того під час вимірів була виявлена радіація, яка значно перевищує значні норми для роботи.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим металургійним підприємством в Україні. За даними Державної фіскальної служби, на 2019 рік воно займає 12 місце в списку найбільших платників податків. У 2018 році компанія сплатила до бюджету податків на 3,9 мільярда гривень.