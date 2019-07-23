ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На "Арселорміттал" спростовують заяви СБУ про екоцид та заявляють про збитки

Новини » Економіка    23.07.2019 - 23:15
На "Арселорміттал" спростовують заяви СБУ про екоцид та заявляють про збитки
Фото: Арселор Міттал (facebook.com/ArcelorMittalUA)

На підприємстві заявили про мільйон доларів збитків

Керівництво металургійної компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) відкидає звинувачення Служби безпеки України щодо підвищення рівня радіації та заявляє про мільйон доларів збитків через нещодавні обшуки. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Як заявив у вівторок, 23 липня, в.о. генерального директора АМКР Олександр Іванов, обшуку на підприємстві предував політичний тиск та позачергова екологічна перевірка. Крім того, президент України Володимир Зеленський 12 липня звинуватив підприємство у невиконанні зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.

"Усе, що ми робили, ми робили відповідно до закону. Нині машина безперервного лиття заготовок №3, по суті, заарештована, пусконалагоджувальні роботи зупинено, 155 мільйонів доларів інвестицій заморожено, ми зазнаємо збитків", - сказав Іванов.

Нагадаємо, СБУ відкрила проти криворізького підприємства кримінальне провадження за звинуваченням в екоциді. Служба отримала інформацію про можливі загрози життю та здоров'ю співробітників. Крім того під час вимірів була виявлена радіація, яка значно перевищує значні норми для роботи.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим металургійним підприємством в Україні. За даними Державної фіскальної служби, на 2019 рік воно займає 12 місце в списку найбільших платників податків. У 2018 році компанія сплатила до бюджету податків на 3,9 мільярда гривень. 

На "Арселорміттал" виявлено перевищення рівня радіації, - СБУ СБУ завела справу за забруднення екології в Кривому Розі
Новини України Криворожсталь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся