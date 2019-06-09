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На вірмено-азербайджанському кордоні в результаті стрілянини загинув військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 22:40
На вірмено-азербайджанському кордоні в результаті стрілянини загинув військовослужбовець
Ілюстративне фото (twitter.com/caucasianknot)

У Міноборони Азербайджану заявили, що це була провокація Вірменії

На лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військ в районі Нагорного Карабаху в результаті стрілянини загинув військовослужбовець Азербайджану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Азербайджану.

Повідомляється, що інцидент стався в неділю, 9 червня, в районі Тертерського району фронту.

"Загинув військовослужбовець Азербайджанської армії Халілов Ельшан Вугар огли", - заявили в азербайджанському Міноборони.

Також вони звинуватили Вірменію в грубому порушенні режиму припинення вогню на лінії фронту і заявили, що дані дії були провокацією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні Азербайджану в перестрілці з порушниками загинув прикордонник. Інцидент стався в районі населеного пункту Бала Бахманди Фізулінського району, азербайджанські прикордонники зробили попереджувальні вистріли, у відповідь порушники відкрили вогонь, постраждалих доставили в госпіталь, але врятувати голову прикордонного загону не вдалося.

Нагадаємо, що в Кашмірі на кордоні сталася перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими, в результаті якої було вбито сім чоловік. Пакистанські військові заявили, що індійські війська завдали удару по своїм військовим позиціях в прикордонному місті Рахчакри в контрольованій Пакистаном частині Кашміру.

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