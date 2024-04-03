В армии Израиля прокомментировали смертельный удар по гумконвою в Секторе Газа (видео)

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что смертоносный израильский удар по гуманитарному конвою в Секторе Газа 2 апреля, стал результатом "ошибочной идентификации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Армии обороны Израиля в соцсети Х.
"Прошлой ночью были убиты семь сотрудников "Всемирной центральной кухни" (World Central Kitchen, - ред.). WCK - это организация, люди которой работают по всему миру, в том числе в Израиле, чтобы творить добро в сложных условиях. ЦАХАЛ тесно сотрудничает со Всемирной центральной кухней и высоко ценит важную работу, которую они выполняют", - сказал Халеви в видеообращении.
Он также сообщил, что израильськая армия уже завершила предварительное расследование атаки. Его результаты передали с базы Южного командования ЦАХАЛа.
"Это была ошибка, которая стала следствием неправильной идентификации, ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти", - пояснил военный, добавив, что не было никакого "намерения нанести вред гуманитарным работникам WCK".
"Независимый" орган расследует инцидент и обнародует свои выводы в ближайшие дни, сказал Халеви, добавив, что ЦАХАЛ немедленно реализует свои выводы и поделится ими с WCK вместе с другими соответствующими международными организациями.
"Этот инцидент был серьезной ошибкой. Израиль воюет с ХАМАС, а не с населением Газы. Мы сожалеем о непреднамеренном причинении вреда членам WCK. Мы от всей души разделяем горе их семей, а также всей организации Всемирной центральной кухни", - сказал начальник штаба Армии обороны Израиля.
2 апреля в Секторе Газа израильские военные атаковали ракетами с беспилотника колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen).
Дрон выпустил ракету по одному из автомобилей колонны, после чего работники миссии пересели в другое транспортное средство, сообщив об атаке своему руководству. Вторая ракета попала в машину, в которую они пересели. Когда подъехал третий автомобиль колонны и попытался перевезти раненых, в него попала третья ракета. В результате атаки погибли семь сотрудников миссии - граждане Австралии, Канады и Польши, американо-канадский гражданин с двойным гражданством и три гражданина Великобритании.
По данным группы расследователей Bellingcat, уничтоженные автомобили были найдены на расстоянии около 1,6 км друг от друга, что подтверждает сообщения о трех отдельных ударах. Автомобили были поражены инертными или маломощными ракетами, подобными Hellfire R9X.
Согласно предварительным результатам расследования, израильский оператор БпЛА нанес три удара по автомобилям конвоя, поскольку подозревал, что в его состав присоединился вооруженный боевик ХАМАС. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил причастность ЦАХАЛ к инциденту.
Премьер Великобритании Риши Сунак шокирован инцидентом. Британский МИД вызвал посла Израиля Ципи Хотовели, которая провела встречу с министром развития страны Эндрю Митчеллом.
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