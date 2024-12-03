Армия суицидников: в ГУР рассказали, как российские командиры учат оккупантов самоубийству
Российские командиры учат своих подчиненных самоубийству.Они создали алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
В ГУР отметили, что солдатам российских оккупационных войск, которых посылают в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.
Заголовок такой инструкции звучит так - "Придерживаться своей чести до конца". В ней описан алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. В тексте россиянам объясняют, что важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок.
Если нет оружия или патронов российскому оккупанту советуют воспользоваться гранатой.
"Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии РФ - армии суицидников теперь и в прямом смысле", - рассказали в ГУР.
Ситуация на фронте
Ранее мы писали о том, что за сутки со 2 на 3 декабря, российская армия потеряла на фронте 1780 солдат, 8 танков и 22 боевых бронированных машин.
Также за прошедшие сутки, 2 декабря, на линии фронта произошло 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована в Покровском и Кураховском направлениях.
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