Армия суицидников: в ГУР рассказали, как российские командиры учат оккупантов самоубийству

Российские командиры учат своих подчиненных самоубийству.Они создали алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В ГУР отметили, что солдатам российских оккупационных войск, которых посылают в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.

Заголовок такой инструкции звучит так - "Придерживаться своей чести до конца". В ней описан алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. В тексте россиянам объясняют, что важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок.

Если нет оружия или патронов российскому оккупанту советуют воспользоваться гранатой.

"Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии РФ - армии суицидников теперь и в прямом смысле", - рассказали в ГУР.