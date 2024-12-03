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Армия суицидников: в ГУР рассказали, как российские командиры учат оккупантов самоубийству

Вторник 03 декабря 2024 19:44
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Армия суицидников: в ГУР рассказали, как российские командиры учат оккупантов самоубийству Иллюстративное фото: в ГУР рассказали, как российские командиры учат окупантов самоубийства (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские командиры учат своих подчиненных самоубийству.Они создали алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В ГУР отметили, что солдатам российских оккупационных войск, которых посылают в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.

Заголовок такой инструкции звучит так - "Придерживаться своей чести до конца". В ней описан алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. В тексте россиянам объясняют, что важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок.

Если нет оружия или патронов российскому оккупанту советуют воспользоваться гранатой.

"Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии РФ - армии суицидников теперь и в прямом смысле", - рассказали в ГУР.

Ситуация на фронте

Ранее мы писали о том, что за сутки со 2 на 3 декабря, российская армия потеряла на фронте 1780 солдат, 8 танков и 22 боевых бронированных машин.

Также за прошедшие сутки, 2 декабря, на линии фронта произошло 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована в Покровском и Кураховском направлениях.

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