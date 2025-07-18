Армия РФ убила управляемой авиабомбой жителя Запорожской области

По его словам, ночью враг ударил управляемыми авиабомбами (КАБ) по жилой застройке. В нескольких многоэтажных домах поднялся пожар.

"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую громаду. Его тело только что обнаружили на месте прилета", - написал Федоров в 07:15.

Фото: Запорожская ОГА (https://t.me/zoda_gov_ua)