Армия РФ убила управляемой авиабомбой жителя Запорожской области

Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Степногорской громаде в Запорожской области. В результате удара погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.