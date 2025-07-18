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Армия РФ убила управляемой авиабомбой жителя Запорожской области

Запорожская область, Пятница 18 июля 2025 07:31
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Армия РФ убила управляемой авиабомбой жителя Запорожской области Фото: враг ударил КАБами по Запорожской области (facebook.com DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Степногорской громаде в Запорожской области. В результате удара погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, ночью враг ударил управляемыми авиабомбами (КАБ) по жилой застройке. В нескольких многоэтажных домах поднялся пожар.

"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую громаду. Его тело только что обнаружили на месте прилета", - написал Федоров в 07:15.

Армия РФ убила управляемой авиабомбой жителя Запорожской областиФото: Запорожская ОГА (https://t.me/zoda_gov_ua)

Ночная дроновая атака РФ

Ночью 18 июля российские террористы массированно атаковали ударными беспилотниками Запорожскую область. Около 02:41 в пригороде Запорожья раздались мощные взрывы.

В результате ударов, в Запорожском районе вспыхнули пожары в нежилых помещениях, ранен местный житель.

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