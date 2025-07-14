Армия Израиля признала ошибку во время смертельного удара по гражданским в Газе

"Из-за технической неисправности боеприпаса он попал в десятках метров от цели", - заявили в армии обороны Израиля.

Израильские военные добавили, что начали расследование и "прилагают все усилия, чтобы минимизировать вред для мирных жителей, которые не вовлечены".

Как пишет издание, удар, который армия обороны Израиля объяснила техническим сбоем, произошел на фоне того, что переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников продолжали заходить в тупик.

Представители здравоохранения Газы в больнице Аль-Ауда заявили, что в результате удара по пункту распределения воды в лагере беженцев Нусейрат погибло 10 человек, среди жертв - шестеро детей.