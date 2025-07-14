Армия Израиля признала ошибку во время смертельного удара по гражданским в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала ошибку во время удара по пункту доставки воды в Секторе Газа. В результате атаки погибли 10 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Из-за технической неисправности боеприпаса он попал в десятках метров от цели", - заявили в армии обороны Израиля.

Израильские военные добавили, что начали расследование и " прилагают все усилия, чтобы минимизировать вред для мирных жителей, которые не вовлечены".

Как пишет издание, удар, который армия обороны Израиля объяснила техническим сбоем, произошел на фоне того, что переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников продолжали заходить в тупик.