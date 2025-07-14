Армия Израиля признала ошибку во время смертельного удара по гражданским в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала ошибку во время удара по пункту доставки воды в Секторе Газа. В результате атаки погибли 10 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Из-за технической неисправности боеприпаса он попал в десятках метров от цели", - заявили в армии обороны Израиля.
Израильские военные добавили, что начали расследование и "прилагают все усилия, чтобы минимизировать вред для мирных жителей, которые не вовлечены".
Как пишет издание, удар, который армия обороны Израиля объяснила техническим сбоем, произошел на фоне того, что переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников продолжали заходить в тупик.
Представители здравоохранения Газы в больнице Аль-Ауда заявили, что в результате удара по пункту распределения воды в лагере беженцев Нусейрат погибло 10 человек, среди жертв - шестеро детей.
Война между Израилем и ХАМАС
Вооруженное противостояние в Секторе Газа продолжается с октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС напали на Израиль, а ЦАХАЛ ответил, начав наземную операцию в Секторе Газа.
В январе 2025 года стороны договорились прекратить огонь и начали обмен заложниками, однако достичь полного перемирия не удалось.
В мае армия обороны Израиля начала новую операцию под названием "Колесница Гидеона", чтобы взять Сектор Газа под контроль.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа на 60 дней.
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