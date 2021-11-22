Вірменія заявила про стрілянину і загибель військового на кордоні. Азербайджан спростував

Міноборони Вірменії заявило про перестрілку на кордоні з Азербайджаном і загибель військового. Баку спростовує інформацію про обстріл Вірменських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".
За даними видання, Збройні сили Азербайджану 22 листопада близько 18:10 відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях військових Вірменії в районі села Норабак Гегаркунікської області. В результаті перестрілки загинув рядовий вірменської армії.
Відзначається, що зараз перестрілка припинилася.
У Міноборони Азербайджану спростували заяву вірменського оборонного відомства. Там підкреслили, що азербайджанські військові не відкривали вогонь по позиціях військових Вірменії в районі села Норабак.
Нагадаємо, 16 листопада відновилися локальні бої на кордоні Вірменії та Азербайджану. Однак потім ситуація стабілізувалася.
Зазначимо, лідери Азербайджану і Вірменії Ільхам Алієв і Нікол Пашинян погодилися провести зустріч "на полях" саміту Східного партнерства.