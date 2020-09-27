ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вірменія заявила, що азербайджанська сторона втратила 200 осіб убитими

Автор: Артур Родивилов

За інформацією Міністерства оборони Вірменії, в ході бойових зіткнень 27 вересня з азербайджанської сторони загинуло близько 200 осіб. Баку втратив близько 30 одиниць бронетехніки та близько 20 безпілотників.

Про це на зустрічі з журналістами заявив представник відомства Арцрун Ованісян, повідомляє News.am.

Втрати вірменської сторони уточнюються. За словами представника Міноборони, поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван.

Заступник міністра оборони невизнаного Нагірного Карабаху Артур Саргсян раніше на прес-конференції в Степанакерті говорив про 16 загиблих з вірменської сторони.

Популярні новини

В Баку інформацію про жертви конфлікту поки не коментували.

Конфлікт двох держав навколо Нагірного Карабаху загострився сьогодні. Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило про обстріл мирних населених пунктів, Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в "масштабній провокації" і обстрілі позицій азербайджанської армії. Повідомлялося про загиблих і поранених мирних жителів.

Як відзначали в НАТО, конфлікт в Нагірному Карабаху не має військового рішення, тому сторони мають повернутися за стіл переговорів.

До переговорів закликали Баку і Єреван і в Європейському союзі.

Крім того, Папа Римський Франциск просив сторони Нагірно-Карабахського конфлікту вирішити спір без застосування зброї.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджан