Вірменія продовжила карантинні заходи через коронавірус

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявив, що в країні будуть продовжені карантинні заходи для боротьби з коронавірусом ще на 10 днів. Про це повідомляє NewsAm.

Так, карантинні заходи були продовжені до 10 квітня.

"Якщо ми не зробимо конкретні заходи, коронавірус дійде дуже швидко, хоча є версія і про те, що багато хто з нас заразиться коронавірусом, якщо не все. Зараз треба вирішити як мінімум два питання, перш за все, процес повинен бути максимально керованим. Щоб не опинитися в ситуації, коли кількість хворих збільшилася у нас настільки, що наша система охорони здоров'я просто опиниться в паралізованому стані ", - заявив Пашинян.

Зазначимо, станом на 31 березня у Вірменії зареєстровано 532 випадків коронавіруса, одужали 30 осіб. В результаті хвороби померли три людини.

Нагадаємо, 26 березня в Вірменії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Тоді помер 72-річний пацієнт єреванській лікарні "Норк".

Крім того, Вірменії посилив заходи в рамках режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавіруса. Так, були введені обмеження на вільне пересування громадян. Тепер при виході з будинку всі громадяни зобов'язані мати при собі паспорт або ID-карту.

Додамо, що у Вірменії ввели режим надзвичайного стану. Він триватиме місяць - до 16 квітня.