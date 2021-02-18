RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вірменія схвалила застосування в країні російської вакцини від COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян заявила, що в країні схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Вакцинація запланована на початок березня.

Про це повідомляє "Новини-Вірменія".

"Професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V". По Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити", - сказала Аванесян.

За її словами, в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.

"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", - сказала Аванесян.

Нагадаємо, Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.

Крім того, раніше повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V". Причому цією вакциною щеплять, в тому числі, угорських військових.

Також РБК-Україна писало, що Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини, перші дози повинні прибути найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
Росія ще не подавала заявку на реєстрацію в ЄС вакцини "Sputnik V"
Поставки вакцини від COVID за механізмом COVAX почнуться в кінці лютого
Прогноз погоди