У Вірменії заявили про другу хвилю коронавірусу

Вірменія зіткнулася з другою хвилею коронавірусу. За місяць щоденна кількість нових заражень зросла майже в 5 разів.

Про це повідомляє АМА.

Зростання числа хворих у Вірменії почалося на початку травня. Середній щоденний показник на той момент коливався в межах 100 випадків. До кінця місяця кількість щоденних випадків перевищувала 400.

"На жаль, ми повинні констатувати, що в країні склалася важка ситуація. Де-факто можемо сказати, що маємо справу з другою хвилею коронавірусу", - заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

За його словами, причини погіршення ситуації в країні обговорюються вже кілька днів.

"Результат наших обговорень однозначний: прийняті обмеження відповідають ситуації і за своїм змістом ефективні. На жаль, у нас є проблеми з якістю дотримання обмежень", - зазначив Пашинян.

Прем'єр упевнений, що, дотримуйся громадяни карантину - ситуація б неодмінно покращилася. Пашинян заявив, що покарання для порушників посилять.

"Прийняті до цього адміністративні важелі будуть посилені. Сьогодні почалися рейди в різних частинах країни, які стосуються дотримання правил як фізичними, так і юридичними особами. Посилені перевірки будуть наводитися на міжобласних дорогах, аж до встановлення КПП для перевірки носіння масок пасажирами", - додав глава вірменського уряду.

Нагадаємо, карантин у Вірменії послабили якраз перед стрибком заражень.

Але вже через два тижні надзвичайний стан в країні було подовжено, при цьому зняті раніше обмеження не повернули.