У Вірменії виявили застреленим колишнього главу спецслужби

Сьогодні, 17 січня, у Вірменії виявили застреленим колишнього очільника Служби національної безпеки Георгія Кутояна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними слідчого комітету Вірменії, на тілі Кутояна було виявлено вогнепальне поранення. Екс-посадовець мав поранення голови. Правоохоронці розглядають декілька версій смерті Кутояна, зокрема, доведення до самогубства.

"Наразі було порушено кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу Вірменії - доведення до самогубства. Однак це не означає, що слідство не розглядає інші версії, у тому числі, убивство чи завуальоване вбивство", - заявив заступник СК Вірменії Арур Мелікян.

Мелікян розповів, що у квартирі Кутояна в Єревані було виявлено сліди пострілів на стінах, а також понад 40 гільз та куль.

Кутоян перебував на посаді директора Служби нацбезпеки Вірменії з лютого 2016 по травень 2018 року, коли його відправили у відставку після зміни влади. Також Кутоян був помічником президента Вірменії з правових питань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові співробітники Служби безпеки України запобігли замаху на вбивство колишнього командира Збройних сил України. Військового хотіли вбити за успішні операції проти "ЛНР" та "ДНР", також за ліквідацію групи російських офіцерів.