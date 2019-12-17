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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент припинив голодування

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 15:04
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент припинив голодування
Фото: архієпископ Климент під Кабміном (ru.krymr.com)

За словами архієпископа, митрополит Епіфаній попросив його припинити голодування

Архиєпископ Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климент припинив голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, 15 грудня митрополит Епіфаній попросив Климента припинити голодування.

"У неділю, блаженніший митрополит Епіфаній просив припинити голодування. Я не можу піти проти волі блаженнішого і я пообіцяв, що я припиню голодування. Але на час. Якщо я побачу, що питання не буде вирішуватися, тоді я продовжу це голодування. І я не буду дивитися ні на чиї обіцянки, тому що 6 років обіцянок і брехливих заяв від уряду", - заявив архієпископ Климент.

За його словами, 18 грудня український уряд має надати перші результати, які допоможуть вирішити ряд питань з кримською єпархією.

"На цьому тижні відбулися зустрічі з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України - ред.) Оксаною Колядою. Вона дала певні доручення профільним Міністерствам до середовища (18 грудня - ред.) підготувати пропозиції для того, щоб до кінця тижня сформувати відповідну постанову і розпорядження, які будуть підписані прем'єр-міністром України", - додав Климент.

Нагадаємо, 10 грудня біля будівлі Кабміну в Києві архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування з-за релігійних переслідувань в Криму. Архієпископ вимагає від Кабміну забезпечити права релігійної свободи українців в Криму.

Крім того, 7 грудня стало відомо, що у аннексированном Криму викрали майно з сімферопольського кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ.

Додамо, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. Він заявив, що в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.

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