ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Аргентині розпочали щеплювати людей російською COVID-вакциною

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 грудня, в Аргентині стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом "Супутник V". Вона буде проходити синхронно у всіх дев'яти провінціях країни.

Популярні новини

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, на першому етапі влада буде вакцинувати, переважно, медиків. Крім того, одними з перших щеплення зробили губернатор провінції Буенос-Айрес Аксель Кісільоф та міністр охорони здоров'я провінції Ніколас Креплак.

Зазначається, що найбільше доз із першої партії - 123 тисячі - отримала провінція Буенос-Айрес. Загалом Росія поставить Аргентині 10 мільйонів доз своєї вакцини "Супутник V". Перші 300 тисяч доз привезли 24 грудня.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Також раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення вакциною "Супутник V".

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина