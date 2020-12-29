В Аргентині розпочали щеплювати людей російською COVID-вакциною

Сьогодні, 29 грудня, в Аргентині стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом "Супутник V". Вона буде проходити синхронно у всіх дев'яти провінціях країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, на першому етапі влада буде вакцинувати, переважно, медиків. Крім того, одними з перших щеплення зробили губернатор провінції Буенос-Айрес Аксель Кісільоф та міністр охорони здоров'я провінції Ніколас Креплак.

Зазначається, що найбільше доз із першої партії - 123 тисячі - отримала провінція Буенос-Айрес. Загалом Росія поставить Аргентині 10 мільйонів доз своєї вакцини "Супутник V". Перші 300 тисяч доз привезли 24 грудня.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Також раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення вакциною "Супутник V".

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу.