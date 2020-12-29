ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Аргентині розпочали щеплювати людей російською COVID-вакциною

Вівторок 29 грудня 2020 16:17
В Аргентині розпочали щеплювати людей російською COVID-вакциною
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 грудня, в Аргентині стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом "Супутник V". Вона буде проходити синхронно у всіх дев'яти провінціях країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, на першому етапі влада буде вакцинувати, переважно, медиків. Крім того, одними з перших щеплення зробили губернатор провінції Буенос-Айрес Аксель Кісільоф та міністр охорони здоров'я провінції Ніколас Креплак.

Зазначається, що найбільше доз із першої партії - 123 тисячі - отримала провінція Буенос-Айрес. Загалом Росія поставить Аргентині 10 мільйонів доз своєї вакцини "Супутник V". Перші 300 тисяч доз привезли 24 грудня.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Також раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення вакциною "Супутник V".

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Вакцина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся