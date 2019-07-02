В Аргентині у ДТП з автобусом загинули 15 осіб

В аргентинській провінції Тукуман в результаті ДТП за участю автобуса загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Todo Noticias.

Водій і його змінник були затримані за запитом прокуратури. Обидва були госпіталізовані після аварії з легкими травмами. Всього постраждали близько 40 осіб.

Повідомляється, що автобус перекинувся на повороті. У момент аварії був сильний туман. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням із-за поганої видимості.

Пасажирами автобуса були переважно пенсіонери, які прямували в курортне місто Термас-де-Ріо-Ондо, де розташовані термальні джерела.

Раніше повідомлялося, що на півночі Індії після того, як пасажирський автобус з'їхав з дороги в ущелині, загинули щонайменше 44 людини.

РБК-Україна писало, що у Венесуелі стався ДТП за участю автобуса, прямував з міста Сан Крістобаль у Маракайбо, в результаті якого загинули 16 людей.