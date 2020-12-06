Аргентина ввела податок на мільйонерів для боротьби з коронавірусом

Парламент Аргентини схвалив пропозицію залучити в казну близько 3,7 млрд доларів на боротьбу з епідемією коронавірусу, ввівши податок для власників багатомільйонних спадків. Податок ввели для 12 тисяч найбагатших людей.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ухвалений закон передбачає разовий внесок податку з фізичних осіб, яким належать активи на суму понад 200 млн аргентинських песо (2,45 млн доларів - ред.).

Отримані гроші підуть на купівлю товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом, допомогу малому та середньому бізнесу, підтримку бідних районів і сприяння розвитку галузі природного газу.

За словами сенатора від керівної партії Анабель Фернандес Сагасті, введений податок "на багатство" екстраординарний, тому що країна опинилася в екстраординарних обставинах.

Нагадаємо, в п'ятницю, 4 грудня, у світі діагностували 684 тисяч заражень коронавірусом. Це новий антирекорд. Померло 12 121 пацієнта.

За останніми даними, у світі діагностовано 66 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 524 255 пацієнтів померло.

У травні Аргентина опинилася у стані технічного дефолту після закінчення строку виплати близько 500 млн доларів відсотків за держоблігаціями. Країна оголосила дефолт вдев'яте.