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Арестович: у вуличних боях за Маріуполь вбито приблизно 6 000 окупантів

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові у вуличних боях за Маріуполь (Донецька область) ліквідували приблизно 6 000 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Вони намагаються оточити. Ну от навіть якщо оточили, що далі? Треба йти у вуличні бої? Маріуполь не навчив, що вуличні бої - це 6 000 убитих приблизно, плюс-мінус. І це ж були добірні кадри - спецназ, танкові полки, морська піхота і так далі", - зазначив він.

За його словами, найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише бійці "Азова" в Маріуполі ліквідували близько 2 500 військових противника і поранили ще 5 000.

Захисники Маріуполя, які кілька місяців воювали в повному оточенні, здалися в російський полон. Сьогодні лідери Франції та Німеччини вимагали від президента Росії Володимира Путіна відпустити 2 500 українських захисників.

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МаріупольВійна Росії проти України