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Арестович про удари по Сумській області: загрози російського наступу немає

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Нинішні удари російської авіації та артилерії по прикордонних населених пунктах Сумської області не загрожують переходом в наземний наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Російські війська б'ють по Сумській області. У нас сьогодні літаки атакували по об'єктах інфраструктури, по наших частинах, і атакували артилерією. Якби там є постійна загроза, але треба правильно розуміти, що без загрози переходу в наземний наступ. Вони не повторять цієї дурості. Але авіація і артилерія близько до кордону намагаються бити", - зазначив він.

За його словами, на кордоні постійно йде "метушня".

"Відразу хочу сказати сумчанам, що вона не загрожує по землі, ніякі російські війська туди найближчим часом не поїдуть", - додав Арестович.

Нагадаємо, сьогодні в першій половині дня на кордоні в Сумській області прогриміла серія вибухів через мінометні обстріли противника.

А ввечері російський літак завдав удару по двох прикордонних пунктах, в результаті поранення отримала мирна мешканка, пошкоджені будинки і церква.

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Сумская областьВійна Росії проти України