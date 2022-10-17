Арестович спрогнозировал, как долго Россия может "кошмарить" Украину дронами-камикадзе

Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течении 2-3 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

Он отметил, что Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана, которая состояла из 300 беспилотников. При этом, по его словам, вторая партия будет намного больше. Так, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Россия заказала у Ирана еще 2400 дронов-камикадзе.

Арестович считает, что РФ, даже при использовании по 100 беспилотников в сутки, может активно атаковать Украину в течении месяца.

"Учитывая, что будут определенные перерывы, то 2-3 месяца они могут нас "кошмарить" в таком режиме, как сегодня, аж бегом. Неприятная история, и тут очень принципиально встал перед нами вопрос зенитной артиллерии", - сказал он.

Советник ОП также отметил, что Россия "нашла ключ" к противовоздушной обороне Украины, заставляя ее расходовать большое количество ракет по дронам-камикадзе.

Как сообщалось ранее, утром 17 октярбя россияне атаковали Киев иранскими дронами, четыре человека погибли, еще четверо пострадали.

Кроме того, дроны-камикадзе ударили по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

РБК-Украина собрала основные факты об иранских беспилотниках на службе страны-агрессора.

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