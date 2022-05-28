Арестович: ситуація може різко змінюватися в наш бік після 15 червня

За його словами, на сьогодні частина американських озброєнь вже перекидається кораблями, тобто вже пішли системні поставки.

"Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге, що у нас буде 15-16 червня, коли (міністр оборони, - ред.) Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що після 15 червня ситуація різко може почати змінюватися в український бік.

"Вони (російські війська, - ред.) спробують якраз до 15-20 червня досягти якихось результатів, тому що далі ситуація почнеться змінюватися дуже сильно. Це не буде негайно, але будуть прийняті рішення, які показують перспективу", - додав Арестович.