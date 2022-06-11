RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арестович: російські війська на сході виснажені, все частіше беруть паузи

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська на сході України все частіше беруть паузи між активними бойовими діями. Що свідчать про їх втому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Російські війська все більше беруть паузи на відновлення активних дій. Дуже грубо кажучи, якщо раніше тиждень активно воювали, 3-4 дні відпочивали і поповнювалися, то зараз два дні зусиль і два дні пауза, день зусиль і два дні пауза. Тобто подиздихають насправді, звичайно, будуть ще атакувати, але періоди активності все коротші, а паузи все довші. Що є ознакою того, що наступаючим важко", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що противник в Луганській області може знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на плацдарм в районі Білогорівки.

За даними української розвідки, у Росії є план на 120 днів війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України