Арестович: російські війська на сході виснажені, все частіше беруть паузи

Російські війська на сході України все частіше беруть паузи між активними бойовими діями. Що свідчать про їх втому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Російські війська все більше беруть паузи на відновлення активних дій. Дуже грубо кажучи, якщо раніше тиждень активно воювали, 3-4 дні відпочивали і поповнювалися, то зараз два дні зусиль і два дні пауза, день зусиль і два дні пауза. Тобто подиздихають насправді, звичайно, будуть ще атакувати, але періоди активності все коротші, а паузи все довші. Що є ознакою того, що наступаючим важко", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що противник в Луганській області може знову спробувати форсувати Сіверський Донець і вийти на плацдарм в районі Білогорівки.

За даними української розвідки, у Росії є план на 120 днів війни проти України.

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