Арестович про просування ЗСУ під Харковом і Херсоном: тактичний успіх може стати оперативним

Радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті під Харковом і поблизу Херсона. Він вважає, що згодом ЗСУ можуть отримати оперативний успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ВП України Олексія Арестовича в ефірі Національного телемарафону.

За словами Арестовича, ЗСУ вже наступають на тактичному рівні, який з часом переросте в оперативний успіх.

"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках, як ми бачимо з повідомлень Генштабу. Там ми маємо тактичний успіх. За певних умов він може перерости в оперативний", - сказав Арестович.