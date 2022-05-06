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Арестович про просування ЗСУ під Харковом і Херсоном: тактичний успіх може стати оперативним

Фото: Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті під Харковом і поблизу Херсона. Він вважає, що згодом ЗСУ можуть отримати оперативний успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ВП України Олексія Арестовича в ефірі Національного телемарафону.

За словами Арестовича, ЗСУ вже наступають на тактичному рівні, який з часом переросте в оперативний успіх.

"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках, як ми бачимо з повідомлень Генштабу. Там ми маємо тактичний успіх. За певних умов він може перерости в оперативний", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Збройні Сили України продовжують наступ у Харківській області. Український військові звільнили в регіоні кілька населених пунктів.

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Олексій АрестовичВійна в Україні