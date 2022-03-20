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Арестович: ФСБ почала шукати винних, російських військових звинувачують у боягузтві

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Україна, Неділя 20 березня 2022 14:55
Арестович: ФСБ почала шукати винних, російських військових звинувачують у боягузтві Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії почалися репресії проти військовослужбовців. Федеральна служба безпеки проводить перевірки та звинувачує військових в боягузтві і слабкості характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"ФСБ почала шукати винних у лавах ЗС РФ та інших формуваннях, в тій же самій Росгвардії. Сотні і десятки військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, слабкості характеру, боягузтва. Під удар потрапляють навіть генерали і вищі начальники ЗС РФ", - заявив Арестович.

Він зазначив, що один з представників інформаційно-психологічних служб Росії був звинувачений в тому, що "погано влаштовує Херсонську Народну Республіку".

Нагадавши, Олексій Арестович також розповів про ситуацію на фронті. За його словами, зараз ведуться тактичні дії, оскільки в жодної зі сторін немає ресурсу для перелому ситуації.

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