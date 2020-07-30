Заарештовані в Україні акції компанії "Газпрому" передали "Нафтогазу"

Фото: Газпром (oilexp.ru)

Гроші від управління акціями підуть в бюджет

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління акції ПрАТ "Газтранзит". За результатами конкурсного відбору керуючим стало АТ "Укртрансгаз" з групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Як наголошується в повідомленні, "Укртрансгаз" отримав право керувати заарештованими акціями, про що внесені відповідні зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів.

"Тепер надходження від управління заарештованими акціями ЗАТ "Газтранзит" будуть перераховуватися до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про 16 650 іменних акцій "Газтранзиту", власником якого є російський "Газпром". Номінальна вартість кожної акції - 2 000 гривень.

У квітні Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок відбору управителя для акцій ПрАТ "Газтранзит", які Вищий антикорупційний суд передав у АРМА 13 квітня.

Нагадаємо, в кінці грудня Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, заявив, що мирова угода між Україною і російським "Газпромом" не передбачає повернення конфіскованих активів за рішенням Антимонопольного комітету.

Мова йде про конфісковані активи в рамках штрафу АМКУ у розмірі 86 млрд гривень за порушення економічної конкуренції. Тоді були заарештовані рахунки представництва "Газпрому" в Києві, акції інших пов'язаних компаній, у тому числі "ПівденНДІГіпрогазу" і "Газтранзиту".