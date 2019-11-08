Арешт Дубневича та масова бійка в Києві: новини за 7 листопада

Колаж РБК-Україна

Суд заарештував нардепа Ярослава Дубневича, президент України Володимир Зеленський ветував закон про верифікації пенсій і субсидій, в Києві сталася масова бійка. Детальніше про те, що сталося в четвер, 7 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Суд заарештував Дубневича

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в четвер, 7 листопада, відхилила апеляційну скаргу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича. Нардепа заарештовано до 31 грудня. Також суд змінив суму застави з 100 до 90 млн гривень.

Раніше Верховна рада зняла з нардепа депутатську недоторканність. 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

В штабі ООС підтвердили готовність до розведення сил у Петрівському 8 листопада

У штабі готові почати розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у п'ятницю, 8 листопада. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив начальник прес-центру ООС Андрій Агєєв.

За словами Агєєва, в разі відсутності провокацій з боку російсько-окупаційних сил розведення сил в районі Петрівського розпочнеться завтра, 8 листопада, о 12-й годині.

Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Заступник міністра фінансів Павло Ходаковський заявив, що президентське вето щодо законопроекту спричинене суто технічною неузгодженістю із прикінцевими положеннями, яка скоро буде усунута.

Цемах готовий дати Нідерландам свідчення у справі MH17

Переданий Росії в рамках обміну полоненими фігурант справи MH17 Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим з Нідерландів. Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, передають російські ЗМІ.

"Допит може проходити лише у нього на батьківщині, на Донбасі", - зазначив Кучерена і додав, що Цемах має намір довести невинуватість.

Зеленський звільнив головного слідчого СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдана Тиводара. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Нафтогаз" планує стягнути 3 млрд доларів з "Газпрому" до кінця 2020 року

НАК "Нафтогаз України" планує стягнути у Нідерландах борг російського "Газпрому" у 3 млрд доларів до кінця 2020 року. Про це повідомив виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко. Найкращим варіантом Вітренко вважає стягнення у Нідерландах.

У власника телеканалу "Прямий" пройшли обшуки

Українські правоохоронці прийшли з обшуками до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Обшуки пов'язані зі справою про купівлю телеканалу. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Поліція відкрила справу через бійку Ляшка з Герусом (відео)

Національна поліція відкрила кримінальну справу за фактом бійки за участю лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка та нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса.

Відзначимо, напередодні в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" відбулася бійка між Ляшком і Герусом. Відеозапис інциденту Ляшко виклав на своїй сторінці в Facebook. Формальним приводом для конфлікту стало нібито те, що Ляшко звинуватив Геруса в лобіюванні російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Пашинському надали статус людини, якій загрожує небезпека

Колишньому нардепу Сергію Пашинському, підозрюваному в умисному нанесенні тілесних ушкоджень, надали статус людини, якій загрожує небезпека.

7 листопада в Святошинському районному суді Києва повинен був пройти допит Пашинського у справі про розстріли на Майдані, однак Пашинського не доставили до суду через новий статус. Допит міг відбутися задопомогою відеоконференції з ізолятора тимчасового утримання, проте персонал ІТТ не зміг організувати його з технічних причин.

У Києві сталася масова бійка при виселенні мешканців з гуртожитку

У Києві на вулиці Польовій сталася масова бійка при виселенні мешканців із гуртожитку, в результаті інциденту затримано 11 осіб.

На місці поліцейські встановили, що до гуртожитку прийшли представники виконавчої служби та на підставі рішення суду проводили дії.

За даними ЗМІ, жителів цього гуртожитку намагаються переселити, так як будівля нібито аварійна. Сама будівля належить приватній фірмі.

"Динамо" не змогло дотиснути "Копенгаген" у матчі Ліги Європи

Київське "Динамо" на виїзді зіграло внічию з данським "Копенгагеном" у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Матч на стадіоні "Паркен" завершився з рахунком 1:1.

"Олександрія" відігралася в матчі Ліги Європи проти "Сент-Етьєна"

"Олександрія" здобула вольову нічию в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна". Зустріч на стадіоні "Львів-Арена" завершилася з рахунком 2:2.

Погода в Україні суттєво зміниться в найближчі добу

Погода в Україні у п'ятницю, 8 листопада, очікується похмура і прохолодна у більшості областей країни. Проте вже в найближчі вихідні, 10 і 11 листопада, в Україну повернеться сонце і тепло, повідомила синоптик Наталка Діденко.