"Арену-Львів" можуть використовувати як госпіталь для пацієнтів з COVID-19

На території стадіону "Арена-Львів" можуть розгорнути тимчасовий госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. Також у Львівській області розглядають можливість розгортання госпіталів на території інших спорткомплексів.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис.

"Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали всім територіям держави. Ми розглядаємо спроткомплекси і "Арену-Львів" також", - сказав Чемерис.

Також він додав, що в разі погіршення ситуації з пандемією в області до боротьби з коронавірусом можуть залучити студентів-медиків і інтернів.

Нагадаємо, станом на 10 листопада на Львівщині заповнені 64,7% лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. В середньому по країні заповнені трохи менше 64% таких ліжок. У 10 областях показник заповнюваності перевищує 70%.

Відзначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків виявили в Києві, Житомирській, Київській, Одеській і Запорізькій областях.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд розглядає можливість розгортання тимчасових госпіталів для хворих коронавірусом в першу чергу в Києві, Одеській та Донецькій областях.