Брати авто в оренду — вигідно!

Бувають такі моменти, що без автомобіля не обійтися. Купувати авто — не найкращий варіант, адже поїздки можуть бути ситуативними. Давайте розглянемо в яких випадках вам може знадобитися авто?

Ваше власне авто зламалося. Орендоване авто стане в нагоді, коли ваш власний автомобіль вийшов з ладу в невідповідний момент. Люди швидко звикають до комфортних умов, тому ви навряд чи пересядете зі зручного авто в громадський транспорт.

Поїздка до батьків в інше місто. Дуже зручно здійснювати таку поїздку, взявши авто в оренду. Ви можете взяти з собою багато речей, не переймаючись тим, що доведеться їх нести в руках.

Відрядження. Людина у відрядженні повинна бути максимально сконцентрованою на завданні, яке поставив перед нею керівник. Вона точно не повинна відволікатися на незручності, спричинені громадським транспортом.

Відвідування заходів в іншому місті. Улюблена зірка нарешті дає концерт у вашій країні, і у вас є шанс потрапити на це дійство? Але ж прикро — концерт відбудеться в іншому місті! Не біда, з орендованим авто всі ваші мрії з легкістю можна втілити в реальність.

Поїздки з маленькими дітьми. Батьки дуже добре розуміють, що з маленькими дітьми незручно їздити на громадському транспорті. Там велика тиснява в годину пік, влітку жахливо душно, взимку холодно. Загалом не найкомфортніші умови для поїздки з дитиною. Тому краще орендувати авто, якщо ви знаєте, що доведеться кататися з вашим чадом по місту цілий день.

Ви — турист. Багато туристів вважають за краще орендувати авто. По-перше, у людини є можливість управляти своїм часом саме так, як їй зручно, по-друге, вона самє режисером свого маршруту, по-третє, людина не відчуває стресу через тисняву в громадському транспорті, по-четверте, всі необхідні речі завжди можна тримати при собі.

Поїздка за місто. Організувати заміську поїздку набагато простіше, якщо у вас в розпорядженні є авто. Орендувавши, скажімо, мікроавтобус, ви будете впевнені, що всі прибудуть до місця призначення вчасно. Ви більше не будете почуватися дискомфортно, якщо потрібно взяти з собою багато речей. Беріть в оренду авто, і насолоджуйтеся з друзями та близькими поїздками за місто.

Зустріч важливих гостей з-за кордону. Автомобілі представницького класу, як правило, беруть в оренду, коли потрібно зустріти бізнес-партнерів або важливих гостей, які прибули з-за кордону. Кортеж — це хороший варіант показати свою повагу, турботу і статус.

Тест Драйв. Скажімо, ви хочете придбати авто певної моделі. Вартість автомобіля — немаленька, і вам конче необхідно зрозуміти, чи буде комфортно пересуватися на цій автівці постійно. Провівши деякий час за кермом авто певної моделі, ви зрозумієте, чи комфортно вам їздити на ній постійно.

Святкові заходи. На весілля, випускні, дні народження переважна більшість людей орендують авто. З орендованим авто у вас є можливість відчувати себе по-королівськи.

Фотосесія. Іноді на фотосесіях не обійтись без реквізиту, і час від часу таким реквізитом є автомобіль. Ви можете орендувати дуже круту автівку, яка ідеально підійде для вашої зйомки. Для ретро-фотосесій можна взяти в оренду ретро автомобіль, для більш зухвалих фотосетів можна орендувати якийсь позашляховик, для фешн-зйомок прекрасно підійдуть спорткари.

Цей список можна продовжувати ще довго, але сенс зрозуміти нескладно — у багатьох життєвих ситуаціях орендоване авто може стати вам у нагоді. На сайті GUP.UA ви точно підберете для себе чудове авто. Беріть в оренду авто і відчувайте себе комфортно!

Чому орендувати авто вигідніше, ніж його купувати?

Щоб виконувати різні завдання потрібні різні авто. У певних ситуаціях не завжди можна використати власний автомобіль. Вы можете бути власником автівки класу «А», з її допомогою вам навряд чи вдасться перевезти величезні коробки в інший кінець міста. Тому наявність власного авто не гарантує, що одного разу ви не опинитеся на сайті з оголошеннями про оренду авто. Можливість міняти авто як рукавички. Якщо вам набрид дизайн певного автомобіля, то ви з легкістю можете орендувати якусь іншу модель авто. З сервісом оренди у вас є можливість буквально вибирати собі автомобіль під настрій. Економія. Взявши в оренду авто, ви маєте можливість заощадити чималу суму. Бути власником автомобіля, м’яко кажучи, - задоволення не з дешевих. Якщо ви хочете придбати авто, то вже зараз ви маєте поцікавитися тим, що на вас чекає. Проходити обов'язковий технічний огляд, змінювати шини, ремонтувати авто, сплачувати транспортний податок — це все стане частиною вашого життя. А ось взявши в оренду авто, ви зробите своє життя набагато легшим, так як цими речами займається орендодавець. Незалежність. Орендувавши авто, ви стаєте незалежним від інших людей. Вам не потрібно чекати, коли ж, нарешті , приїде автомобіль. Ви можете розпоряджатися часом як вам заманеться. Ситуативна користь. Якщо люди часто пересуваються по місту, то їм є сенс купувати авто. Але не варто купувати авто для того, щоб кілька разів на рік здійснювати поїздки. Адже в такому разі ваша автівка буде просто іржавіти в гаражі. Швидкість. Для того щоб орендувати авто, не потрібно надавати багато документів. Спокій. Вам не потрібно переживати за те, що на момент довгої відсутності в місті, ваш автомобіль буде викрадено або пошкоджено.

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Оренда авто з водієм. Переваги

- На випускні, весілля та інші урочисті заходи люди орендують авто з водієм, але крім цього є чимало подій і ситуацій, коли варто скористатися цим сервісом. Орендуючи авто з водієм, ви позбавите себе від зайвого клопоту. Вам не потрібно перейматися тим, що ви ненароком автомобіль буде пошкоджено, адже за нього несе відповідальність водій.

Ви можете бути впевнені, що вчасно прибудете в потрібне вам місце. Досвідчений водій завжди знає найкоротший шлях. Навігатор — це добре, але, на жаль, техніка інколи підводить, а досвід - ніколи! Під час поїздки у вас буде вільний час, можна навіть попрацювати, оскільки не потрібно стежити за дорогою.

Батьки, яким доводиться одночасно бути за кермом авто і наглядати за своїми дітьми, не відмовилися б від оренди авто з водієм. Якщо ви потрапили в інше місто в якості туриста, то водій - та людина, яка може порадити вам місця, варті відвідин. Для великої компанії дуже вигідно орендувати мікроавтобус з водієм. Оскільки ви будете впевнені, що вся компанія добереться до пункту призначення вчасно. Якщо вам треба автомобіль з водієм, радимо відвідати портал GUP.UA, там є неймовірна кількість цікавих пропозицій.

В яких ситуаціях комерційне авто може стати вам в нагоді?

Комерційними автомобілями називають автівки, якими користуються підприємства. Це автомобілі, за допомогою яких можна заробити. У такі авто, як правило, можна помістити близько трьох тонн вантажу. З цим автомобілем дуже зручно перевозити предмети великих габаритів

- На старті підприємницької діяльності у багатьох бізнесменів виникає проблема, пов’язана з придбанням транспортних засобів для свого бізнесу. Щоб відкрити власну справу, треба мати колосальні суми. Не завжди грошей вистачає, але потрібно якось вирішувати цю проблему. Взяти авто в оренду — прекрасний спосіб вирішити це питання.

- Ваша комерційна діяльність може мати сезонний або ситуативний характер. Наприклад, вам потрібний автомобіль тільки на літній період, тому що ви займаєтеся пляжним бізнесом. Розумно буде орендувати авто саме на літо. Машина повинна працювати на вас, а не стояти без діла.

- Багато людей орендують такі авто в період ремонту та інших будівельних робіт. Реально дешевше орендувати авто на кілька годин, щоб декілька разів з’їздити в будівельний гіпермаркет, ніж скористатися послугою доставки від магазину.

- Не всі люблять змінювати місце проживання. Думки про те, що доведеться возитися з усіма коробками, меблями, побутовою технікою, не дають спокою людині, яка мусить переселятися. Але переживати — погана ідея! Ваш переїзд може бути дуже комфортним, якщо ви візьмете собі в оренду малотонажну вантажівку.

Зараз дуже просто орендувати такий автомобіль. Потрібно зайти на сайт з оголошеннями про оренду авто, використовуючи фільтри вибрати потрібні параметри автомобіля, і потім забронювати авто, яке вам до смаку.

Король доріг - позашляховик

Позашляховик — автомобіль, з яким будь-хто відчує себе королем доріг. Всюдихідна автівка додає впевненості всім, хто сідає за її кермо. Їхати по бездоріжжю — зовсім не проблема, це скоріше пригода та розвага. За допомогою позашляховика можна підкорювати гірські дороги, лісові масиви. Глина, пісок, сніг, ожеледь — ці слова можуть налякати водія на легковому авто, але не на позашляховику.

Позашляховики можуть похвалитися великим салоном. Тому вони прекрасно підходять для поїздок з друзями, родиною, бізнес-партнерами. Так само ці монстри відрізняються високою технологічністю. Виробники роблять все можливе, щоб за кермом позашляховика ви відчували себе комфортно.

Якщо ви —- завзятий мандрівник, то з цим авто вам не доведеться обмежувати себе в кількості речей, які ви хочете взяти з собою в дорогу. Будь-яка мандрівка тепер вам до снаги Звичайно, ці автівки потребують більше палива для того, щоб нормально функціонувати, але в останні роки виробники авто активно працюють над тим, щоб зменшити кількість палива, необхідне машині для подолання відстані сто кілометрів.

Найсвятковіший автомобіль - лімузин

Дуже часто по телебаченню нам демонструють гарні картинки, де зірки політики, спорту, кіно пересуваються по місту на лімузині. В глибині душі нам хотілося б опинитися на місці цих людей. Зараз це зробити набагато простіше, ніж кілька років тому. Велика конкуренція серед орендодавців сприяє зниженню орендної вартості цього авто. Тому беріть в оренду цей лакшері автомобіль та почувайтеся розкішно.

В яких випадках найчастіше орендують лімузин?

1) Весільна машина. У багатьох людей лімузин асоціюється з весіллям. Адже найбільше запитів, щодо оренди цього святкового авто, надходить саме від майбутніх молодят.

2) Ювілейна історія. Цей автомобіль не тільки красивий зовні, але і дуже просторий всередині Можна запрошувати багато гостей, всім вистачить місця.

3) Випускний. Кожному з батьків хочеться, щоб у його дитини були найкращі спогади з випускного. Яскрава поїздка в лімузині стовідсотково викличе у дітей захоплення.

Раніше люди орендували класичні білі лімузини. Наразі ситуація кардинально змінилася. Прокатні компанії пропонують більш цікаві варіанти дизайну лімузинів. Якщо ви в пошуках чогось більш оригінального, то візьміть в оренду Hammer або Crysler незвичайного забарвлення. Чудово, що ви можете влаштувати маленьку препаті перед основною частиною урочистостей. У лімузинах створені всі умови для цього — міні-бари, підсвітка, система караоке. Лімузин — це зручно, красиво, яскраво і найголовніше — доступно. Переходьте на сайт GUP.UA, на цьому порталі ви гарантовано знайдете свій ідеальний лімузин.

Якщо немає можливості придбати авто, ви можете взяти його в оренду. Як показує практика, у багатьох випадках це може бути навіть більш практично. Дуже важливий момент — користуйтеся тільки перевіреними майданчиками під час пошуків авто. Довіряйте порталам, які роками створюють собі репутацію, яким користувачі залишаються відданими протягом багатьох років. Рекомендуємо вам перейти на сайт GUP.UA. Орендуючи авто на цьому сайті, вам не потрібно перейматися тим, що вас обдурять. На цьому майданчику всі оголошення перевіряються, працюючи з GUP.UA, ви не будете мати ніяких проблем. Шукати собі авто може бути легким і приємним процесом! Звучить фантастично, скажете ви? Тоді спробуйте і переконайтеся в цьому самі