Оренда квартир в Києві на старті навчального року: названі ціни по районах

Не дивлячись на те, що в Україні (за даними Держстату) 280 вузів і знаходяться вони у всіх регіонах країни, кількість студентів, які приїжджають на навчання в столицю – не зменшується.

Напередодні навчального року оренда кімнат та квартир у Києві, а також студентських Харкові та Дніпрі, у порівнянні з весною подорожчала на 3%, повідомляє аналітика від "OLX Нерухомість".

Якщо минулого року, після першого локдауну і до осені, ціни на оренду житла в столиці знизилися на 6-9%, то 2021-го орендні ставки помірно, але ростуть.

В агентстві нерухомості "Благовіст" також зазначають: у серпні 2021 року було проведено 268 угод з оренди нерухомості в Києві, що вище показників попередніх місяців (з травня по липень кількість угод з оренди в агентстві коливалася в межах 1%) 2021 року на 10%. Ціни при цьому зросли на 10-15%.

Найбюджетнішим варіантом, орендованим в серпні, стала 1-кімнатна квартира площею 32 кв.м на вул. Івана Виговського (Подільський р-н) за 6400 грн на місяць.

"Ринок активний і спостерігається поступове зростання ставок", – сказали в агентстві.

За даними "OLX Нерухомість", найдешевший варіант, кімната в Деснянському районі, обійдеться приблизно в 3100 грн на місяць. Оренда кімнати на Печерську коштуватиме 7500 грн, (це на 23% дорожче, ніж навесні). В середньому ж, вартість частини квартири в Києві становить 4500 грн, що на 12% дорожче в порівнянні з весняними місяцями.

На ринку оренди квартир у Києві зафіксовано найбільший перепад цін залежно від району. Наприклад, однушка на Троєщині в середньому коштуватиме 7000 грн, а на Печерську — вже 16000 (на 130% дорожче).

Довгострокова оренда квартир в столиці виглядає так:

Район 1-кімнатні 2-кімнатні 3-кімнатні Голосіївський 11500 грн 15800 грн 22000 грн Дарницький 11000 грн 13500 грн 16500 грн Деснянський 7000 грн 8000 грн 11000 грн Дніпровський 9000 грн 11000 грн 15000 грн Оболонський 9000 грн 13000 грн 19000 грн Печерський 16000 грн 30000 грн 55700 грн Подільський 8800 грн 11000 грн 18000 грн Святошинський 7500 грн 10000 грн 13300 грн Солом'янський 10000 грн 12000 грн 16000 грн Шевченківський 11000 грн 16000 грн 32400 грн

Дані "OLX Нерухомість"

Ірина Ткаченко, директор агентства нерухомості Tiris Estate каже, що орендарі звертають увагу не лише на локацію, а й на якість житла. Квартири в нових будинках дорожче, але користуються стабільно високим попитом. Тому в цілому райони, де велика концентрація новобудов (наприклад, Дарницький, Голосіївський) коштуватимуть дорожче, ніж мікрорайони з типовими радянськими будинками.

Ріелтори відзначають, що через умови адаптивного карантину і часткового переходу на онлайн-освіту, значного сплеску цін у серпні-вересні, який мав місце до 2019 року, не спостерігається. 10% щодо червня-липня — цифра, на якій сходяться фахівці ринку.

"Зараз більше значення мають характеристики квартири та економія часу у дорозі до місця навчання/роботи, ніж низька ціна. Найдешевшими варіантами цікавляться 5-7% орендарів. Але дефіциту пропозицій немає", — ділиться спостереженнями Ірина Ткаченко.

Вона підтверджує, що мінімальна вартість однокімнатної квартири в Києві зараз 7000 грн на місяць. За 8000-9000 вже є вибір варіантів на Лісовому масиві, Борщагівці, Відрадному і Троєщині, а також віддалених від станцій метро мікрорайонах.

Тим, хто хоче змінити орендоване житло, але не прив'язаний до початку навчального року, фахівці рекомендують почекати до початку жовтня. Однак, якщо ви прив'язані до терміну дії договору, поспішати не варто. Розпочинати пошуки можна за два тижні до кінцевої дати. Довше чекати квартирантів орендодавці не будуть (виняток — преміум-житло, де вартість оренди стартує від 30000 грн на місяць). Але і знайти швидше оптимальний варіант може не вийти.