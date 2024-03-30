Арабские страны готовы признать Израиль, - Байден

"Заявления Байдена о "плане после Газы" и "решении о создании двух государств" отражают повышенную готовность публично призвать Израиль усилить защиту палестинских гражданских лиц в Газе", - говорится в сообщении.

Глава США отметил, что работал с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. И они в первый раз готовы полностью признать Израиль. Однако он отметил, что для достижения мира нужен план после эскалации конфликта, который бы содержал путь к созданию двух государств.

Сбор средств, на котором Байден обсуждал ситуацию с бывшими президентами Бараком Обамой и Биллом Клинтоном, был прерван протестующими по меньшей мере четыре раза, по крайней мере, трое призвали к немедленному прекращению огня в Газе.

Байден призвал к снабжению палестинцам больше пищи и медикаментов, и подчеркнул, что Израиль находится в состоянии угрозы существования и призвал к сохранению жизней.