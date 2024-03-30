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Арабские страны готовы признать Израиль, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В четверг, 28 марта, во время выступления на фандрейзинговом мероприятии в Нью-Йорке, на котором собирали средства для предвыборной кампании, президент Джо Байден сообщил, что Саудовская Аравия и другие арабские страны готовы полностью признать Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Заявления Байдена о "плане после Газы" и "решении о создании двух государств" отражают повышенную готовность публично призвать Израиль усилить защиту палестинских гражданских лиц в Газе", - говорится в сообщении.

Глава США отметил, что работал с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. И они в первый раз готовы полностью признать Израиль. Однако он отметил, что для достижения мира нужен план после эскалации конфликта, который бы содержал путь к созданию двух государств.

Сбор средств, на котором Байден обсуждал ситуацию с бывшими президентами Бараком Обамой и Биллом Клинтоном, был прерван протестующими по меньшей мере четыре раза, по крайней мере, трое призвали к немедленному прекращению огня в Газе.

Байден призвал к снабжению палестинцам больше пищи и медикаментов, и подчеркнул, что Израиль находится в состоянии угрозы существования и призвал к сохранению жизней.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС напали на Израиль с территории сектора Газа. Во время этого нападения террористы систематически убивали и угоняли военных и мирных жителей, а также активно обстреливали ракетами крупнейшие города Израиля. По официальным данным, в первые дни атак боевики ХАМАСа убили 1200 человек и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа , которая продолжается. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отмечая, что главной целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху объявил, что полная победа Армии Израиля приближается . Также он сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземной операции в городе Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Уже 12 февраля израильские военные нанесли удар по городу Рафах . Впоследствии оказалось, что это была спецоперация, во время которой были освобождены два израильских заложника ХАМАС.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ на принятие Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе заявил, что Израиль не прекратит наступление на ХАМАС .

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