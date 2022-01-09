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Не лише в аптеках: в Ізраїлі розширили список місць продажу експрес-тестів на COVID

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Ізраїля розширило список місць продажу експрес-тестів на коронавірус. Відтепер їх продаватимуть не лише в аптеках, але і супермаркетах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NEWSru.

За словами голови МОЗ країни Ніцана Горовиця, відповідне рішення повинно зменшити ціни на експрес-тести.

Водночас є й обмеження:

  • набори для експрес-тестів не можна продавати в м’ясних магазинах;
  • набори повинні продаватися виключно в оригінальних упаковках.

Рішення МОЗ набере чинності найближчим часом та буде дійсним до 15 квітня.

Під час засідання комісії Кнесету порушать питання регулювання цін на експрес-тести.

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