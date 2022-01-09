Не лише в аптеках: в Ізраїлі розширили список місць продажу експрес-тестів на COVID

Міністерство охорони здоров’я Ізраїля розширило список місць продажу експрес-тестів на коронавірус. Відтепер їх продаватимуть не лише в аптеках, але і супермаркетах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NEWSru.
За словами голови МОЗ країни Ніцана Горовиця, відповідне рішення повинно зменшити ціни на експрес-тести.
Водночас є й обмеження:
Рішення МОЗ набере чинності найближчим часом та буде дійсним до 15 квітня.
Під час засідання комісії Кнесету порушать питання регулювання цін на експрес-тести.